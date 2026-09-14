"Sokaklar Güvende"de 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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"Sokaklar Güvende"de 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde bu sabah başlatılan "Sokaklar Güvende" operasyonlarında 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, bin 613 şüphelinin gözaltına alındığını ve 618 şüpheli için yakalama kararı verildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu sabah ülke genelinde başlatılan "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, şu ana kadar bin 613 şüphelinin gözaltına alındığını ve 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından "Sokaklar Güvende" operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Gürlek, "Bu sabah ülke genelinde başlatılan 'Sokaklar Güvende' operasyonlarına ilişkin adli işlemler devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda 78 Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda 151 operasyon gerçekleştirilmiş, 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Şu ana kadar bin 613 şüpheli gözaltına alınmış, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiştir. Operasyonlarda jandarma ve polis teşkilatlarımızdan 11 bin 466 kolluk personeli görev almıştır. Aramalarda 199 ateşli silah, 9 bin 39 fişek/kartuş, 2 el bombası, 10 bin 520 sentetik ecza/uyuşturucu hap-tablet ve yaklaşık 37,25 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Soruşturmalar suç örgütlerinin finansman kaynaklarını, mal varlıklarını ve suç üretme kapasitelerini hedef alacak şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda 26,9 milyar lira işlem hacmi tespit edilmiş, 408 banka hesabına, 35 taşınmaza, 31 araca ve 10 şirkete el koyma tedbiri uygulanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanmasına ve soruşturmaların tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Akın Gürlek, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Sokaklar Güvende'de 2 bin 594 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

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