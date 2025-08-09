\'Sokakta böyle çıplak gezmeyin\' deyip saldırdı! Kavga kamerada

Bahçelievler'de yolda yürüyen bir kadın ile başka bir kadın arasında giyim tarzı yüzünden tartışma çıktı.
İddiaya göre yoldan geçen bir kadın, başka bir kadına dönerek, "Böyle çıplak gezmeyin, çocuklarımız var" diye uyarıda bulundu. Bu sözler üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Aralarındaki gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında çevredeki vatandaşlar iki tarafı ayırmak için müdahale etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırıya uğrayan kadının "Polis çağırın" diye yalvardığı görüldü.
