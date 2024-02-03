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Sokaktaki araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı - Son Dakika
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Sokaktaki araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı

Sokaktaki araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı

Bursa'da gece saatlerinde bir şahıs, sokakta bulunan otomobillere zarar verdi. O anlar kameralara yansıdı. Şahsın rahat tavırlarıyla dikkat çeken görüntüleri, güvenlik kamerasına kaydedildi. Araç sahipleri şoka girerken, polis şikayetler üzerine şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

03.02.2024 22:46  Güncelleme: 22:47
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Sokaktaki araçlara zarar veren şahıs kameralara yansıdı

BURSA - Bursa'da gece saatlerinde bir şahıs, sokakta bulunan otomobillere zarar verdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs sokaktan geçerken park halindeki otomobilleri çizdi. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken adamın görüntüleri, güvenlik kamerasına yansıdı.

Araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şoka girerken, polis merkezine müracaat ederek şahıstan şikayetçi oldu. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerini inceleyip şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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