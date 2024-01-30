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Söke'de beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Söke'de beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Söke\'de beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
30.01.2024 - 12:03,  Güncelleme: 12:05
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Aydın'ın Söke ilçesinde beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Söke- Kuşadası karayolu üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.V.Ş. idaresindeki 09 AFM 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile beton direk devrilerek yolun diğer şeridine devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan devrilen aydınlatma direği nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, direğin kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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