Söke\'de Buğday Tarlasındaki Yangın Korku Yarattı

Aydın'ın Söke ilçesinde buğday hasadının yapıldığı tarlada çıkan yangın korkuttu.

Söke- Bağarası karayolu üzerinde bulunan tarlada saman balyaları ve yol kenarındaki kuru otlar alevlere teslim oldu. Yapılan ihbar üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Öte yandan Bağarası Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri de yol güvenliğini sağladı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşları bir kez daha anız yangınları ve kuru otlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - AYDIN