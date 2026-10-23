Söke\'de hakaretten 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs cezaevine teslim edildi

Söke'de hakaretten 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs cezaevine teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakaret suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde hakaret suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince Söke'de gerçekleştirilen çalışmada, hakaret suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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