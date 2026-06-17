Söke'de Hırsız Yakalandı - Son Dakika
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Söke'de Hırsız Yakalandı

Söke\'de Hırsız Yakalandı
17.06.2026 09:29
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Aydın'ın Söke ilçesinde çim biçme makineleri ve testereleri çalan hırsız yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde evlerden Çim Biçme Makinesi ve Motorlu Testere çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Özbaşı Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (61), M.Ç. (69) ve M.A. (65) isimli şahısların evlerinden 4 adet çim biçme makinesi ve 4 adet motorlu testerenin çalınması olayına ilişkin Söke JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı. Yürütülen araştırmalar neticesinde, hırsızlığı A.U. (35) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Yakalanan şüpheli çalıntı malzemelerle birlikte ele geçirildi. Malzemeler sahiplerine eksiksiz teslim edilirken şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Çocuk İzleme Merkezi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, JASAT, Tarım, Aydın, Yaşam, Söke, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de Hırsız Yakalandı - Son Dakika

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