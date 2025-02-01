Söke\'de Kaçak Kazı Yapan Şüpheliler Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Sazlı Mahallesi Su gözü mevkiinde Y,Ç ve B.K, isimli 2 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla 6 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde kaçak/izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin kazı yaptıkları alanda yapılan aramada; 1 adet kazma, 1 adet merdiven, 2 adet kova, 1 adet halat ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN