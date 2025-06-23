Söke\'de Zirai Alandaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, 22 Haziran Pazar günü Bağarası Mahallesi'nin üst kısımlarında bulunan zirai alanda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki zeytinlik alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları da ekiplere havadan destek verdi.

Çok sayıda iş makinesi ve personelin görev yaptığı yangında alevlere 9 helikopter ve 3 uçak ile de havadan yoğun şekilde müdahale edildi. Havanın kararması ile birlikte gece görüşlü helikopterler havadan müdahale görevini üstlenirken yangın yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. - AYDIN