Söke\'deki Kağıt Fabrikası\'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda atık kağıtların depolandığı alanda geçtiğimiz Cuma günü çıkan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda atık kağıtların depolandığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis, jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam etti. Zaman zaman esen şiddetli rüzgar ise yangının kontrol alınmasını ise zorlaştırdı. Çevre illerden gelen ekiplerin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. - AYDIN