Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Devam Ediyor - Son Dakika
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Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Devam Ediyor

Söke\'deki Kipaş Kağıt Fabrikası\'nda Yangın Devam Ediyor

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 3 gün önce başlayan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen hala devam ediyor. Yangın fabrikadaki tüm alanlara sıçradığı için bölge olumsuz etkilenirken, dronla çekilen görüntüler felaketin boyutunu ortaya koyuyor. Aydın ve çevre illerden gelen takviye ekiplerle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

15.07.2024 12:32
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Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 3 gün önce başlayan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine rağmen halen devam ediyor. Fabrikadaki tüm alanlara sıçrayan yangın bütün bölgeyi olumsuz etkilerken, dronla çekilen görüntüler felaketin boyutunu ortaya koyuyor.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15 sıralarında çıkan yangında felaketin boyutu her geçen gün artıyor. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ile de müdahale edilen yangının ilerlemesi bir türlü durdurulamayınca yangın fabrikadaki tüm alanlara sıçradı. Ekiplerin yaklaşık 240 bin metrekare alanda depolanmış olan kağıt balyalarına saran yangını söndürme çalışmaları devam ederken, felaketin yanan kağıtlarından rüzgarla diğer bölgelere uçarak yeni bir yangın çıkarmasından dolayı büyüdüğü belirtildi.

Aydın ve çevre illerin yanı sıra 23 ilden gelen takviye ekiplerle yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikada şu an itibarıyla yanmamış bir alan kalmadığı öğrenildi. Bazı bölgelerde yangın kendi haline bırakılırken bazı bölgelerde söndürme ve ayıklama çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Aydın, Kipaş, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Söke'deki Kipaş Kağıt Fabrikası'nda Yangın Devam Ediyor - Son Dakika

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