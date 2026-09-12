Söke'deki KİPAŞ Kağıt Fabrikası yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Söke'deki KİPAŞ Kağıt Fabrikası yangını kontrol altına alındı

Söke\'deki KİPAŞ Kağıt Fabrikası yangını kontrol altına alındı
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Aydın'ın Söke ilçesindeki KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda çıkan yangına, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda çıkan yangına, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Söke'de faaliyet gösteren KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından durumun bildirilmesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi.

Hızla olay yerine ulaşan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınmasını sağladı. Ekiplerin müdahalesiyle yangının büyümesinin ve çevreye yayılmasının önüne geçilirken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Aydın, Kipaş, Söke, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söke'deki KİPAŞ Kağıt Fabrikası yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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