Söke-Kuşadası Yolunda Kaza: 2 Yaralı

Söke- Kuşadası karayolunda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin kolonuna çarparak durabildi. Kazada sürücü ile yolcu ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Söke-Kuşadası karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AKT 073 plakalı otomobilin sürücüsü Buse D. B., henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin, yaklaşık 20 metre yükseklikten adeta havada uçarak yol kenarında bulunan bir iş yerinin köşe kolonuna çarptığı ve ancak burada durabildiği öğrenildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Buse D. B., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Söke Fehime Karagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Sude B. ise ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.