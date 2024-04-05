Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı. İlçedeki aynı bölgede, geçtiğimiz günlerde de bir otomobil çocuğa çarparak hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
Alınan bilgilere göre kaza, Bingöl- Muş kara yolu üzerinde Bingöl Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 ACK 205 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın çarptığı yaya, tedavi edilmek üzere Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Solhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde de aynı yerde bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza çarpmıştı. Kaza nedeniyle genç kız hayatını kaybetmişti. İlçedeki vatandaşlar, söz konusu bölgede tedbir alınmasını talep etti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL
Son Dakika › 3.Sayfa › Solhan'da Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı, Yaralı Var - Son Dakika
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçede hijyenik gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların sağlık koşullarına uygun gıdaları tüketmelerini sağlamak adına çalışmalarını sürdüren ekipler, kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunuyor.
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ABD'nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı. Fort Lauderdale kentinde inşaat halindeki bir binada yürütülen çalışmalarda kullanılan çelik vincin bir kısmı, yolda geçmekte olan aracın üzerine düştü. Olayda vincin üzerine düştüğü aracın da ön kısmı hasar gördü. Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Elazığ'da arızalanan bir motosiklet, üzerinde sürücüsü bulunan başka bir motosiklet ile taşındı. Olay, Kültür Mahallesi Gazi Caddesi'nde meydana geldi.
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