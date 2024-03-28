Solingen\'de kundaklama sonucu hayatını kaybeden Türk asıllı aile için anma töreni düzenlendi

Almanya'nın Solingen kentinde kundaklama sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Türk asıllı aile için evlerinin önünde anma töreni düzenlendi.
Almanya'nın Solingen kentinde yaşadıkları binanın kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 2'si çocuk 4 kişilik Türk asıllı aile için evlerinin önünde anma töreni düzenlendi. Kullanılmaz hale gelen evin bulunduğu Höhscheid semtinde yapılan anma törenine, çevre sakinleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Anma töreninde yapılan konuşmalarda olayın bir an önce aydınlatılması istenirken, ırkçılık lanetlendi. Evin önüne kurulan barikatlara törene katılanlar tarafından çiçekler bırakıldı.
"Bizim yanan ev gözümün önüne geldi"
Solingen kentinde 1993 yılında Neo-Nazilerce kundaklanan evlerinde 5 aile ferdini kaybeden Kamil Genç, "Saat 02.50'de benim oğlum duymuş itfaiyelerin sesini. 'Eyvah yine bir yerde bir şey var' demiş. Ben sabah doktora giderken baktım her yer kapalı. Tabi ki bu evin yandığını öğrenince, bizim yanan ev gözümün önüne geldi" dedi.
Anma etkinliğine katılan Fikriye Atış, "Yeni gelen insanlar, çok gençler ve çocukları var. Çok yazık" ifadelerini kullandı.
"Bir Solingenli olarak utanıyorum"
35 yıldır Solingen'de yaşayan Abdülkadir Daloğlu, "Ben 1993'te gördüm. 1993'te de gece saat 02.00 ile 03.00 arası 5 tane Türk vatandaşımız yanarak öldü. Yine bugünkü olayında olması 4 tane Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının yanarak ölmüş olması çok acı bir olay. Bir Solingenli olarak utanıyorum" dedi.
Yangında 3 aylık Elis'te hayatını kaybetti
Wuppertal Savcılığa tarafından yapılan açıklamada, yangının kundaklama sonucu çıktığı ifade edilmiş, yangının yanıcı madde dökülerek çıkartıldığı aktarılmıştı. Geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde başlayan yangında aynı aileden baba İsmail Zhilov (29), anne Kıymet (28) ile kızları Gizem (5) ve Elis (3 aylık) hayatını kaybetmişti. Yangın, akıllara 1993'te 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği Solingen Faciası'nı getirmişti. - SOLINGEN
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