Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik faaliyetleri kapsamında 1.620 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesi Kızılören Mahallesinde uyuşturucu madde suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Ağustos tarihinde jandarma ekipleri tarafından arazi araması yapıldı. Gerçekleştirilen aramada 1.620 kök kenevir bitkisi tespit edilerek ele geçirildi.
Yapılan soruşturma sonucunda, kenevir bitkilerini ektiği belirlenen E.K. (54) ve O.K. (50) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların, işlemlerinin ardından Soma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Soma'da 1620 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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