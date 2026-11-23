Manisa'nın Soma ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan 73 yaşındaki vatandaş kayboldu. Jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucu dere yatağında yaralı bulunan vatandaş, ekiplerin ortak çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Soma ilçesine bağlı Türkpiyale Mahallesi'nde 22 Kasım günü saat 14.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne K.U. (73) isimli vatandaşın mantar topladığı sırada kaybolduğu ihbar edildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yürütülen arama çalışmaları sonucunda kayıp vatandaş, saat 15.00 sıralarında dere yatağında yaralı halde bulundu.

Bulunduğu noktadan kurtarılması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve asayiş timleri ortak çalışma yürüttü. Yaralı vatandaş, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.