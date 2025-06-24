Manisa'nın Soma ilçesinde semaverden sıçrayan kıvılcımların ormanlık alanda sebep olduğu yangında, 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Yukarı Avdan Mahallesi'nde başlayan orman yangını Soma Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla bölgede inceleme yapan ekipler, yangının semaver ateşinden kaynaklandığını tespit etti.
Jandarma ekipleri tarafından belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Soma'da Orman Yangını: 1 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?