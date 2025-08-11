Soma\'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinin arka tarafında yer alan ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinin arka tarafındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafında havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangının söndürülmesi için çalışmalar sürerken, alevlerin hastaneye yakın olması endişe uyandırdı. - MANİSA