Soma'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Soma'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Soma\'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Soma ilçesinde dün çıkan orman yangını, sabahın ilk ışıklarına kadar süren yoğun çalışmalar sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için mesai harcayan Orman İşletme Müdürlüğü personeli ise yorgunluktan bitap düştü.

16.07.2024 10:16  Güncelleme: 10:22
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Manisa'nın Soma ilçesinde dün öğle saatlerinden bu yana devam eden yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Öte yandan sabahın ilk ışıklarına kadar yangının söndürülmesi için yoğun mesai harcayan Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yorgunluktan bitap düştüğüne dikkat çekildi.

Yangın dün 12.18'de Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Dün başlayan yangına bu sabah saatlerine kadar 16 hava aracı (1 gece görüşlü helikopter), 122 kara aracı, 334 personel ile müdahale edildi. Öte yandan yangına Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tankerleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da destek vererek söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın nedeniyle Tekeli Işıklar Mahallesi ve Bayat Mahallesi tedbir amaçlı boşaltılırken yangını söndürme çalışmaları sabah saatlerine kadar hem gece görüşlü helikopter ile havadan hem de karadan devam edildi.

Öte yandan sabahın ilk ışıklarına kadar yangının söndürülmesi için yoğun mesai harcayan Orman İşletme Müdürlüğü personelinin yorgunluktan bitap düştüğüne dikkat çekildi.

Sabahın erken saatlerinde havalanan hava araçlarının da desteğiyle yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ve yangından etkilenen alanın belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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