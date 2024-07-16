Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi - Son Dakika
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Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi

Soma\'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan yangında Deniş Mahallesi ve Tekeliışıklar Mahallesi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları gece görüşlü helikopter desteğiyle devam ediyor.

16.07.2024 00:04  Güncelleme: 00:06
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Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde öğle saatlerinde çıkan yangında tahliye edilen mahalle sayısı 2 olurken gece görüşlü helikopter desteğiyle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde başladı. Ormanlık alanda başlayan yangına ilk etapta Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edilirken ekip sayısı arttırılarak 5 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz, 4 dozere çıkarıldı.

Tahliye edilen mahalle sayısı 2 oldu

Deniş Mahallesi'nde çıkan yangın Tekeliışıklar Mahallesi'ni iki koldan sarması nedeniyle mahalle tahliye edildi. Akşam saatleri olması nedeniyle ağırlıklı olarak karadan yürütülen söndürme çalışmalarına gece görüşlü bir adet helikopter de destek verirken ilçeye bağlı Bayat Mahallesi de tahliye edildi.

Kaynak: İHA

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