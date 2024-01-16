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Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi•
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Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası•
Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında karar: 27 bin 300 lira adli para cezası - Son Dakika