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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında karar: 27 bin 300 lira adli para cezası - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında karar: 27 bin 300 lira adli para cezası

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun davasında karar: 27 bin 300 lira adli para cezası
16.01.2024 - 12:48,
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Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında karar: 27 bin 300 lira adli para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında karar: 27 bin 300 lira adli para cezası - Son Dakika
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