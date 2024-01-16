Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun davasında karar: 27 bin 300 lira adli para cezası

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı. - İSTANBUL