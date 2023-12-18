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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryenin ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu raporu geldi - Son Dakika
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryenin ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu raporu geldi

Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu'ndan kusur raporu geldi. Rapora göre şüpheli Mohamud 'asli derecede', Göçer ise 'tali derecede' kusurlu olarak aktarıldı.

Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun kuryenin ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu raporu geldi
18.12.2023 - 22:30,  Güncelleme: 22:49
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryenin ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu raporu geldi

İSTANBUL - Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu'ndan kusur raporu geldi. Rapora göre şüpheli Mohamud 'asli derecede', Göçer ise 'tali derecede' kusurlu olarak aktarıldı.

Fatih'te 30 Kasım'da iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu'na ait araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Mohamud polis merkezinde ifadesi alınarak serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Göçer'in hayatını kaybetmesi üzerine şüpheli hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık'ta Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.

Motosikletin de şerit değiştirmekte olduğunu dikkate alması gerektiği belirtildi

Kazaya ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen kusur raporunda, Gündüz vakti görüşün açık olduğu yolda seyri sırasında olay yerine doğru yaklaşan otomobil sürücüsünün sağa şerit değiştirme manevrası yapmak istediğinde, ilerisinde yine aynı şeritte seyretmekte olan ve hız azaltarak sağa doğru yönelen motosikletin de şerit değiştirmekte olduğunu dikkate alması zamanında uygun fren tedbiri ile beraber takip mesafesini koruyarak motosikletin gerisinde duruşa geçmesi veya motosikletin sol tarafından kontrollü şekilde seyrine devam etmesi gerekirken bu hususlara riayet etmeyerek 'asli derecede' kusurlu olduğu kaydedildi.

Göçer'in yeterli ayna kontrollerini yapmadığı aktarıldı

Düzenlenen raporda, yolda sağa şerit değiştiren ve devamında hızını duracak seviyede azaltıp son olarak da hafif sağa manevra yaptığı görüntü kaydından anlaşılabilen motosiklet sürücüsünün ise bu hareketleri sırasında arkasından gelmekte olan otomobilin seyir durumuna dair yeterli ayna kontrollerini yapmamış, otomobilin de kendisi gibi şerit değiştirmekte olduğunu dikkate almamış ve 80km/h azami hız limitli bu yolda duracak hıza düşüp son olarak bulunduğu sağ şerit içinde sağa manevra yapmış bulunmakla kazaya etki ettiğinden 'tali derecede' kusurlu olduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryenin ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu raporu geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryenin ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp Kurumu raporu geldi - Son Dakika
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