Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlunun kuryeye çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, kurye Göçer'e çarptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun, kurye Yunus Emre Göçer'e çarptığı anların yeni görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde çarpışma anında şüpheliye ait aracın arka fren lambalarının yandığı, çarpışma sonrası yanmadığı, ayrıca çarpışma anında Göçer'in kaskının başında olduğu ve kafasından çıktığı anlar kaydedildi. Yeni görüntüye ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor beklendiği de öğrenildi.

Fatih'te 30 Kasım tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023'de Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.

Kaskının kafasından çıktığı anlar kamerada

Konuya ilişkin kazadan yeni kamera görüntüsü ortaya çıktı. Dosyaya giren görüntüde, motosiklet ile şüpheliye ait aracın çarpışma anının görüldüğü, o sırada aracın arka fren lambalarının yandığının görüldüğü kaydedildi. Görüntüde, şüpheliye ait araçla Göçer'e ait motosikletin çarpışma anı ve Göçer'in kaskının kafasından çıktığı anlar da kameraya saniye saniye yansıdı. Ayrıca kamera görüntüsünde, çarpışma anı sonrasında şüphelinin aracına ait arka fren lambalarının yanmadığı da kaydedildi.

Ek rapor bekleniyor

Öte yandan yeni görüntüye ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor beklendiği de öğrenildi.