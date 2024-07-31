Somali'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş şehit oldu - Son Dakika
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Somali'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Somali'de görevli Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün kalp krizi geçirerek şehit olduğunu açıkladı. Ünlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakanlık, şehide Allah'tan rahmet dilerken, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı ve sabır dileğinde bulundu.

31.07.2024 13:32
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali'de 30 Temmuz'da kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamda, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nda (STGK) görevli kahraman silah arkadaşımız Dz.Elk.Uzm.Çvş. Seydi Ünlü 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanlığı, Kalp Krizi, Somali, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Somali'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş şehit oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş şehit oldu - Son Dakika
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