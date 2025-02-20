Somali Ordusundan Eş-Şebab'a Darbe

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Somali ordusu, terör örgütü Eş-Şebab tarafından ülkenin güneyindeki köylere düzenlenen saldırıların püskürtüldüğünü ve 130'dan fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Somali'nin güneyindeki Orta Şabel bölgesindeki 4 köye terör örgütü Eş-Şebab tarafından saldırı düzenlendi. Somali ordusu, saldırıda bombalı araçların da kullanıldığını belirterek, uzun süren çatışmalar sonucunda teröristlerin püskürtüldüğüni bildirdi. Orduya müttefik aşiretlerin de destek verdiği aktarılarak, 130'dan fazla teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Yerel kaynaklar, ayrıca saldırıda 7 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti. - MOGADİŞU