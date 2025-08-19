Sonay Dikkaya: İş hayatım çok disiplinliydi, özel hayatımda çok başarısızdım - Son Dakika
Sonay Dikkaya: İş hayatım çok disiplinliydi, özel hayatımda çok başarısızdım

Sonay Dikkaya: İş hayatım çok disiplinliydi, özel hayatımda çok başarısızdım
19.08.2025 16:11
Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına katılan eski haber spikeri Sonay Dikkaya, çocukluk yıllarından babasını genç yaşta kaybetmesine, özel hayatında yaşadığı hayal kırıklıklarından otizmli çocuğuyla verdiği mücadeleye kadar pek çok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Bir dönemin ekran yüzlerinden olan Sonay Dikkaya, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Çocuk yaşlarda reklam filmlerinde rol aldığını ve disiplinli bir iş hayatına rağmen özel yaşamında pek çok hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Dikkaya, babasını genç yaşta kaybetmenin hayatındaki en büyük kırılmalardan biri olduğunu söyledi. Ayrıca anneliği, ilişkilerini ve otizmli çocuğuyla yaşadığı zorlukları içtenlikle paylaştı.

ÇOCUKLUK VE KARİYER YOLCULUĞU

Sonay Dikkaya, sevgi dolu bir ailede büyüdüğünü ve çocukluk döneminde reklam filmlerinde yer aldığını belirtti. Sunuculuk hayalini ise küçük yaşlardan itibaren taşıdığını söyleyen Dikkaya, iş hayatındaki disiplinli yaklaşımının başarılarını şekillendirdiğini ifade etti.

BABASINI KAYBETMEK EN AĞIR TRAVMAYDI

Genç yaşta babasını kaybettiğini anlatan Dikkaya, "Babam hayatta olsaydı özel hayatımdaki hataları yapmazdım" dedi. Babasının kollarında kalp krizi geçirmesinin kendisi için ağır bir travma olduğunu vurgulayan Dikkaya, bu kaybın sonraki yaşamında derin izler bıraktığını dile getirdi.

ÖZEL HAYAT VE ANNE OLARAK YAŞADIĞI ZORLUKLAR

İlişkilerinde kavgalı bir denge kurduğunu fark ettiğini belirten Dikkaya, yalnızlıktan korktuğunu ve her zaman yanında bir aile ya da eş olsun istediğini söyledi. Otizmli çocuğuyla yaşadığı sıkıntıları da anlatan Dikkaya, okulda çocuğunun şiddet gördüğünü, buna rağmen ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti. "Ben çok yorgun bir anneyim, keşke babası maddi ve manevi olarak daha ilgili olsaydı" sözleri dikkat çekti.

Son Dakika

3.Sayfa

