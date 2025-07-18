Sosyal medya fenomeni \'Çello Mustafa\' hayatını kaybetti

'Çello Mustafa' lakaplı 20 yaşındaki Mustafa Yıldırım, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldırım, sosyal medyada paylaştığı videolarla gündeme gelmişti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet kazası geçiren ve yoğun bakımda tedavi altında olan Mustafa Yıldırım'dan acı haber geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

'Çello Mustafa' lakabı ile bilinen 20 yaşındaki Mustafa Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

O SÖZLERLE BİLİNİYORDU

Yıldırım, sosyal medyada "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var"sözleriyle tanınıyordu.