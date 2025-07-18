'Çello Mustafa' lakaplı 20 yaşındaki Mustafa Yıldırım, geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti. Yıldırım, sosyal medyada paylaştığı videolarla gündeme gelmişti.
Mersin'in Erdemli ilçesinde geçtiğimiz günlerde motosiklet kazası geçiren ve yoğun bakımda tedavi altında olan Mustafa Yıldırım'dan acı haber geldi.
'Çello Mustafa' lakabı ile bilinen 20 yaşındaki Mustafa Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yıldırım, sosyal medyada "Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var"sözleriyle tanınıyordu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sosyal medya fenomeni 'Çello Mustafa' hayatını kaybetti - Son Dakika
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