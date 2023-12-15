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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı

Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlatmak iddiasıyla gözaltına alındı. Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlar yeşillik alanda bulundu.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
15.12.2023 - 22:13,
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eski eşinin işyerini kurşunlatmak iddiasıyla gözaltına alındı

Ronay'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen uzun namlulu silah ile bir tabanca yeşillik alanda yapılan aramada bulundu

İSTANBUL - Geçtiğimiz günlerde işlettiği güzellik merkezi kurşunlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eski kocası Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alındı. Ronay ile birlikte 5 kişinin daha polis tarafından olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlarla yakalandıkları öğrenildi.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın sahibi olduğu güzellik merkezleri geçtiğimiz günlerde kurşunlanmıştı. Ronay, bu olaydan eski eşini sorumlu tuttuğunu söylemiş, o olayla ilgili geçtiğimiz günlerde kolluk kuvvetlerine ifade vermişti.

Ece Ronay ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren M.E.B'ye ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde, Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaların sonunda, olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelileri ve azmettirici olduğu değerlendirilen Ece Ronay'ın yakalanması için operasyon düzenledi. Kolluk kuvvetlerince yapılan operasyonda Ronay dahil, biri yaşı 18'den küçük olmak üzere toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yeşillik alanda yapılan aramalarda ise 9 milimetre çapında bir otomatik silah, 1 tabanca, bu silahlara ait 58 mermi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ederken, söz konusu eylemlerle bağlantılı olarak "şüpheli" sıfatıyla yakalanan Ronay ve beraberindeki 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Zanlının polisteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA
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Ece Ronay, İstanbul, Son Dakika

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