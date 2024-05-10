Sosyal medya fenomeni eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen eski futbolcu yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sosyal medya fenomeni eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen eski futbolcu yargılanıyor

Sosyal medya fenomeni Feyza Aleyna Eroğlu, eski sevgilisi olan eski futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini iddia etti. Eroğlu, borç parayı istemek için gittiği sırada darp edildiğini belirtti. Yargılama süreci başladı ve sanık Batuhan Karadeniz gelecek celse hazır edilmesi için süre verildi.

10.05.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni eski sevgilisi Feyza Aleyna Eroğlu'nu darp ettiği iddia edilen eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in yargılanmasına başlandı. Müşteki Eroğlu, "Borç parayı istemek için gitmiştim, beni darp etti" dedi.

Sosyal medya fenomeni Feyza Aleyna Eroğlu (27), eski sevgilisi olan eski futbolcu şimdilerde ise futbol yorumculuğu yapan Batuhan Karadeniz (33) tarafından 21 Mart 2023 tarihinde Ataşehir'de bulunan bir otelde darp edildiğini iddia etmişti. Erdoğdu'nun şikayetinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 66.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye müşteki Aleyna Erdoğdu katılırken tutuksuz sanık Batuhan Karadeniz ise katılmadı.

Borcunu istemek için gitti, darp edildi

Duruşmada söz verilen müşteki Feyza Aleyna Eroğlu, "Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darp etti" dedi.

"Darba maruz kaldığına dair bir belirti görmedim"

Tanık olarak dinlenen otel görevlisi İsmail Tanrıverdi, "O gün müşteki gece 3 gibi otele geldi. Daha evvelinde sanıkla birlikte otele gelmelerinden dolayı kendisini tanıyordum. Batuhan Karadeniz'in kaldığı odaya gideceğini söyledi. Yaklaşık bir iki dakika sonra Batuhan bey beni arayıp müştekiyi aşağı indirmemi rica etti. Müşteki sanığın kaldığı odanın önündeydi. Aşağı inmesi için ricada bulundum ancak inmedi. Ben tarafların yanındayken yüz yüze gelmediler. Darba maruz kaldığına dair bir belirti görmedim" dedi.

Mahkeme, tutuksuz sanık Batuhan Karadeniz'in gelecek celse hazır edilmesi için süre verdi. Sanığın gelecek celse hazır edilmemesi durumunda hakkında yakalama kararı çıkartılacağını belirten mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu'ndan alınan darp raporunda, Eroğlu'nun basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı ifade edildi. Batuhan Karadeniz'in çeşitli tarihlerde WhatsApp üzerinden sinkaflı küfürler ederek "Kahpe, o..." şeklinde kelimeler sarf ettiği, küfür içerikli tehdit mesajları da iddianamede yer aldı. İddianamede, Batuhan Karadeniz'e 'Zincirleme tehdit' ve 'Kadına karşı basit yaralama' suçlarından 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya fenomeni eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen eski futbolcu yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
10:55 Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu Vicdansızlığın bu kadarına da pes dedirten görüntüler: Sahipsiz köpeği tüfekle böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:12:25. #1.11#
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni eski sevgilisini darp ettiği iddia edilen eski futbolcu yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement