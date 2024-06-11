Köpek Velisi Buket Özgünlü, duygu sömürüsüyle para topladı iddiası - Son Dakika
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Köpek Velisi Buket Özgünlü, duygu sömürüsüyle para topladı iddiası

Sosyal medyada popüler olan 'Köpek Velisi' adlı hesabın sahibi Buket Özgünlü'nün, 6 yıl önce ev kirasını ödeyemeyecek durumda olduğu iddia edildi. Ancak duygu sömürüsüyle para toplayarak son 4 yılda 9 daire ve 2 depo satın aldığı iddiası gündeme geldi. Ayrıca, kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya getirerek 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanan Özgünlü hakkında başka iddialar da ortaya çıktı. Özgünlü'nün köpekleri sakat bırakarak para topladığı ve estetik operasyonlar için 1 milyon 110 bin lira harcadığı da iddia edildi.

11.06.2024 20:25
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Sosyal medyada 'Köpek Velisi' adlı hesabın sahibi Buket Özgünlü'nün 6 yıl önce ev kirasını bile ödeyemeyecek durumdayken duygu sömürüsü yoluyla para topladığı ve bu şekilde son 4 yılda 9 daire ve 2 depo satın aldığı iddia edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya getiren ve 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında iddialar ortaya çıktı.

"Son dört yılda 9 daire"

Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi T.S. tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve 'durumum yok gelirim yok' diyerek savunma yaptığı aktarılırken, Özgünlü'nün polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğunun ortaya çıktığı öne sürüldü.

Öte yandan, Özgünlü'nün köpekleri sakat bırakarak para topladığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre, hayvan severlerden topladığı mama paralarıyla 7 kez bıçak altına yatarak estetik olduğu da belirtilen Özgünlü'nün Ankara'da garson olarak çalıştığı kafeyi de satın alıp patronu olduğu öğrenildi.

Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve serum kollajen terapisi aldığı iddia edilirken, 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin lira harcama yaptığının banka hareketleri ile tespit edildiği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köpek Velisi Buket Özgünlü, duygu sömürüsüyle para topladı iddiası - Son Dakika

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