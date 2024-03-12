Sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy, veterinerde yaşanan ölüm olayını anlattı

Kedisini tedavi için götürdüğü veterinerde ölüm haberini alarak sinir krizi geçiren sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy, yaşanan olayı anlattı. Kendisine saldırıldığını iddia eden Aksoy, veterinerde yetersiz bakım olduğunu öne sürerek şikayetçi olduğunu belirtti.
Veterinerde kedisinin rutin bakımlarının dahi ihmal edildiğini iddia eden Aksoy, "Damar yolu açılarak tedaviye başlayacağını belirtiler. Ön ödemeyi yaptıktan sonra kedimi ameliyata aldılar. Ertesi gün ameliyatın ardından kalça kemiği ve bacağının kırık olduğunu, kedimin daha iyi olacağını söylediler. Biz her gün görmeye gidiyorduk, oradaki hayvanlar da leş gibiydi. Kedinin aslında bize ishal olduğunu söylediler. Sürekli pedini değiştiriyoruz ama gene de kötü bir görüntüye sahip oluyor dediler. Ama hiçbir zaman değiştirmiyorlarmış. Kamera kayıtlarına bakmak istedim. Gerçekten sürekli çevresinde kanlar vardı. Temizleseler belli olurdu zaten. Ben hayvanıma iyi bakılmasını istediğimi söyledi. Ben bu kadar şikayette bulunduktan sonra ertesi gün hayvanım öldü. ve bunu ben aradıktan sonra söylüyorlar. Ben arayıp Missy'i görmek istiyorum dedikten sonra bana kedinin öldüğünü size nasıl söyleyeceğimiz konusunda hemfikir olamadık diye olayı bu şekilde kapatıp kedimi bana pede sarılı verdiler. Hayvanımın nasıl öldüğü ile ilgili bilgi almak için Hüseyin Bey ile görüşmek istedim. Gittiğini söylediler. Bana birisi bilgi versin dediğimde 'e öldü ne yapabiliriz' dediklerinde insan istemsizce o sinir haliyle ben üstlerine yürüdüm. Ben üstlerine yürüdükten sonra oradaki sarışın adam bana tokat attı. Bana tokat attıktan sonra kavga başladı" dedi. - İSTANBUL
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