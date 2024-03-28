Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı - Son Dakika
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Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı

'Ortak olacağız' dedi 7 bin dolar dolandırdı. Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun, kuaförünü de 7 bin dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

28.03.2024 20:08  Güncelleme: 20:12
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Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı

'Ortak olacağız' dedi 7 bin dolar dolandırdı

İSTANBUL - Yakın çevrelerini 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen sosyal medyada fenomeni Kıvanç ve eşi Beril Talu'nun, kuaförünü de 7 bin dolar dolandırdığı ortaya çıktı. Dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

"Var Böyle Tipler" isimli sosyal medya kanalıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, yakın çevrelerini yaklaşık 150 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 5 Ocak 2024 günü tutuklanmıştı. Nişantaşı'nda kuaför salonu bulunan Ali K.,'de çift hakkında şikayette bulundu. Talu çiftiyle Nişantaşı'ndaki iş yerinde tanıştığını ifade eden Ali K., 24 Ekim 2022 günü yeğeninin evinde misafirlikte olduğu esnada sosyal medya platformundan Kıvanç Talu'nun kendisine mesaj attığını, kendisine 'Bir proje var' diyerek teklifte bulunduğunu söyledi. Kıvanç Talu'nun kuaför Ali K.'ye, Bağdat Çaddesi'nde bir dükkan açmak istediği ve birlikte çalışmak için teklifte bulunduğu iddia edildi. Ali K., kuaför dükkanı bahanesiyle kandırıldığını söyleyerek Talu çiftine 31 Ekim 2023 günü elden 7 bin dolar (224 bin Türk lirası) verdiğini ileri sürdü. Müşteki Ali K.'nın kuaför dükkanına ortak etme vaadiyle kendisini dolandıran Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkındaki şikayeti sonrası yeni bir soruşturma açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetin yapıldığı yer itibariyle dosyayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medya fenomeni Talu çifti kuaförlerini de dolandırdı - Son Dakika

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