Sosyal medya ilanı soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı, 1,3 milyar TL hacim bulundu - Son Dakika
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Sosyal medya ilanı soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı, 1,3 milyar TL hacim bulundu

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Sosyal medya ilanı soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı, 1,3 milyar TL hacim bulundu
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Sosyal medyadaki yatırım danışmanlığı ilanı üzerinden bir vatandaşın 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüpheli ve paravan şirket hesaplarında 1,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Toplam 16 şüpheli belirlenirken 12 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla bir vatandaşın 500 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüphelilere ve paravan şirketlere ait hesap hareketlerinde 1,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden yayımlanan yatırım danışmanlığı ilanı aracılığıyla 500 bin TL dolandırıldığı yönünde yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler ile paravan şirketlere ait hesap hareketleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda incelendi. Yapılan incelemelerde toplam 1,3 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma çerçevesinde toplam 16 şüpheli tespit edilirken, İstanbul, Mardin, Hatay ve Iğdır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 5 cep telefonu, 5 SIM kart ve 1 bilgisayar kasası ele geçirildi. Soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan E.A., İ.Ş., B.O., C.Ç., E.M., Ş.A., E.Y., B.Ş., N.Z., M.K., S.T. ve A.H.C. isimli 12 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA
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