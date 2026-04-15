Sosyal Medya Paylaşımı Cezaya Dönüştü

Eskişehir'de motosikletinin önünü kaldırarak sosyal medyada paylaşım yapan sürücüye 49 bin TL para cezası kesildi, ehliyetine el kondu.

Olay, önceki gün akşam Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde meydana geldi. E.Ş. isimli sürücü, arkadaşı ile birlikte motosikletle sokakta gezintiye çıktı. Arkadaşının kamerasının, kayıtlı olduğunu gören E.Ş. motosikletinin önünü kaldırarak trafikte seyretti. O anları sosyal medyada paylaşan şahıslar, görüntüleri izleyen polislerin radarına girdi. Ertesi gün sabah Üniversite Caddesi'nde motosikleti ile işe giden E.Ş. sivil trafik polisleri tarafından çevrildi, E.Ş.'nin iddiasına göre önceki gün yaptığı paylaşımlardan dolayı çeşitli maddelerden motosiklet sürücüsüne 49 bin TL para cezası kesilirken, şahsın ehliyetine de el konuldu. Ehliyetini kaptıran ve para cezası kesilen sürücünün motosikleti ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ESKİŞEHİR