Sosyal medya paylaşımına soruşturma: Ali Haydar Kurum gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medya paylaşımına soruşturma: Ali Haydar Kurum gözaltına alındı

Sosyal medya paylaşımına soruşturma: Ali Haydar Kurum gözaltına alındı
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Sosyal medyada "Vanlı bir iş insanı" ifadeleriyle paylaşılan görüntülerde yer alan Ali Haydar Kurum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ümraniye’de gözaltına alındı.

Sosyal medyada "Vanlı bir iş insanı" ifadeleriyle paylaşılan görüntülerde yer alan Ali Haydar Kurum, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Ümraniye'de gözaltına alındı.

Sosyal medya platformunda kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen kişinin görüntülerine benzer şekilde yürürken kendisini kayda aldıran bir şahsın görüntüleri paylaşıldı. Paylaşım üzerine yapılan incelemelerde şahsın, Ali Haydar Kurum olduğu ve İstanbul Pendik'te ikamet ettiği belirlendi. Emniyet sorgulamalarında Kurum hakkında güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde kullanımı, kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımın içeriğine ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesinde düzenlenen "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Ümraniye'de yakalanan Kurum, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Ümraniye, 3. Sayfa, İstanbul, Medya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sosyal medya paylaşımına soruşturma: Ali Haydar Kurum gözaltına alındı - Son Dakika

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