Sosyal Medya Provokasyonuna Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 24 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'daki eylem yasağına karşı sosyal medyada provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapanlar için polis ekipleri harekete geçti.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 kullanıcı hakkında "Suç işlemeye tahrik" suçundan soruşturma başlattı. Açıklamaya göre 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğince Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri uyarınca alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasağına karşı 8 Eylül 2025 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde gerçekleşen kanuna aykırı eylemlerle alakalı sosyal medya siteleri üzerinden halkı kışkırtıcı nitelikte provokatif paylaşımlar yaparak kişileri sokağa çıkmaya ve suç işleme davet eden sosyal medya hesaplarıyla ilgili yapılan çalışmalar yapıldı.

Konuyla ilgili olarak 24 sosyal medya hesabının kullanıcı tespiti sağlanarak şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunun 214. Maddesi uyarınca 'Suç İşlemeye Tahrik' suçundan soruşturma başlatılmış, yapılan çalışmalarda 14 kişi yakalanarak şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. 9 kişi ifadelerine müteakip gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verilmiştir. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.