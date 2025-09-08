Sosyal Medya Provokatörlerine Tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalar sonucu sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yapan kişilerin bulunduğunu, 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ, 10 KİŞİ GÖZALTINDA

Emniyet Genel Müdürlüğü, hakkında işlem başlatılan 10 kişinin gözaltına alındığını da açıkladı. EGM'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrasında; bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurtdışı kaynaklı olmak üzere toplam 103 hesap tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 39 şahıs hakkında işlem başlatılmış olup, 10 şahıs gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin işlemleri devam etmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan hesaplara yönelik tespit ve işlem çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir."