Sosyal Medya Yorumu Gözaltına Almaya Sebep Oldu

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"Suçu ve suçluyu övmekten" gözaltına alındı

"Kasten öldürme" olayıyla ilgili yaptığı sosyal medya yorumu başına iş açtı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yaşayan bir kişi 'kasten öldürme' olayı ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı bir yorum nedeniyle "Suçu ve suçluyu övme" suçundan gözaltına alındı.

Geçtiğimiz gün Nevşehir'de Emre Y., boşandığı eşi Servet Nur Şahin'e tabancayla ateş etmiş, vücuduna isabet eden bir kurşun ile ağır yaralanan kadın sokak üzerinde bulunan bir iş yerine sığınarak yardım istemişti. İş yerindekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şahin'i hastaneye kaldırmış, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kadın kurtarılamamıştı.

Yaşanan bu olaydan sonra Facebook sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşım sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başlatılan soruşturmada "Kimse kimseyi durduk yere vurmaz. Müebbet hapis cezasını göze almaz, yaptıysa vardır bir bildiği" diyerek yorum yapan 33 yaşındaki Mehmet K., cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına aldı.

"Suçu ve suçluyu övme" suçundan gözaltına alınan Mehmet K. emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.