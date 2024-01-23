 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sosyal medyada drift görüntüsü paylaşan sürücü cezadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Sosyal medyada drift görüntüsü paylaşan sürücü cezadan kaçamadı

Kadıköy'de drift yapan sürücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sürücünün kimliğini tespit ederek cezai işlem uyguladı. Sürücüye toplamda 21 bin 214 TL trafik idari para cezası kesildi ve sürücü belgesi iptal edildi. Ayrıca sürücü, tehlikeli hareketler nedeniyle adli işlemler için polis merkezine teslim edildi.

Sosyal medyada drift görüntüsü paylaşan sürücü cezadan kaçamadı
23.01.2024 - 23:01,  Güncelleme: 23:34
Abone Ol

Sosyal medyada drift görüntüsü paylaşan sürücü cezadan kaçamadı

İSTANBUL - Kadıköy'de drift atan sürücü o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri kimliğini tespit ettiği sürücüye cezai işlem uyguladı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı denetimlerde 24 Kasım 2023 Kadıköy Hızırbey caddesi üzerinde aracıyla drift yaparak trafik güvenliği tehlikeye düşüren 41 BR 086 plaka araç sürücüsü B.A ekipler tarafından tespit edildi.

Sürücü B.A'ya 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Drift) maddesinden 20 bin 342 TL, 73/A (Kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak) maddesinden 436 TL, 78/1-A (Emniyet Kemeri kullanmamak) 436 TL olmak üzere toplamda 21 bin 214 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 67/1D maddesini 5 yıl içerisinde 2. kez ihlal etmesinden dolayı daimi olarak iptal edildi.

Ayrıca B.A trafikte yaptığı tehlikeli hareketler nedeniyle TCK 179/2 (Karayollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık, ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır) iddiasıyla gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kadıköy, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyada drift görüntüsü paylaşan sürücü cezadan kaçamadı - Son Dakika


09:02
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55
Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:19
Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
08:18
Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
07:46
Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17
Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35
New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi

Son Dakika
09:02 Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok
08:55 Defne Samyeli, yapay zeka dolandırıcılarına dava açıyor
08:48 Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 103 milyon TL idari para cezası uygulandı
08:18 Tarihi zafer sonrası canlı yayına damga vuran anlar! Suriye'nin hocası, tercüman ve muhabir hüngür hüngür ağladı
08:19 Bakan Yerlikaya 7 firmayı tek tek sıraladı! Dolandırıcılık operasyonunda 56 kişi gözaltında
07:46 Show TV'nin yeni dizisi Kara için erken final kararı alındı
07:17 Gece kulübünde silahlı çatışma: 2'si polis 5 kişi yaralandı
04:35 New Jersey'de Türk Vatandaşına Şehrin Anahtarı Hediye Edildi
01:54 İsveç Dışişleri Bakanı: Türkiye ile terörizme karşı mücadelemiz sürecek
01:47 ABD, İran destekli milis gruplara ait üç tesisi vurdu: Saldırıları derhal durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 09:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: Sosyal medyada drift görüntüsü paylaşan sürücü cezadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement