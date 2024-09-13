Terör örgütü PKK propagandası yapan lise öğrencisine gözaltı - Son Dakika
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Terör örgütü PKK propagandası yapan lise öğrencisine gözaltı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan lise öğrencisi B.Y. gözaltına alındı. Olay sonrası Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

13.09.2024 19:24
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya üzerinden PKK'yı destekleyen paylaşımlar yapan lise öğrencisi B.Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

PKK PROPAGANDASI YAPINCA GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, Kızılpınar Mahallesi'nde lisede okuyan kız öğrenci B.Y.sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK'yı destekleyici ifadeler kullandı. Bu paylaşım üzerinde sosyal medyada kısa sürede tepki toplayan B.Y., durumun ihbar edilmesiyle Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, B.Y.'nin terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak, bu tür içerikleri sosyal medya üzerinden yaydığı belirlendi. Sosyal medya hesabının incelendiğinde terör örgütü PKK'ya övgüler dolu içerikleri olan B.Y. hakkında Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çerkezköy Kaymakamlığı da lise öğrencisi olduğu öğrenilen B.Y. hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını bildirdi.

Terör örgütü PKK propagandası yapan lise öğrencisine gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Terör örgütü PKK propagandası yapan lise öğrencisine gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Mehmet Yılmaz: atın içeri aklı başına gelir 546 57 Yanıtla
    Ali Horadik: ya neden içeride besleyeceğiz ki kuzey ıraka göndersinler sevdiklerinin yanına. elbetteki bizim asker ve mit öldürecek bu haini. insan sevdikleriyle beraber olmalı. 199 14
  • Hakan Korkmaz: mahalle li olarak tutmayın onları orda. 457 71 Yanıtla
  • Ferit Türkmen: Tutukla kardeşim alenen teröristdir 423 45 Yanıtla
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  • Ali Akkaya: icerde yatirinki ulkede adalet oldugunu gorsun herkes 254 43 Yanıtla
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