Soygun Silahı Tutukluk Yapınca Kuyumcu Kurtuldu - Son Dakika
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Soygun Silahı Tutukluk Yapınca Kuyumcu Kurtuldu

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Ankara'da soyguncuların silahı tutukluk yapınca kuyumcu hayatta kaldı, zanlılar yakalandı.

27.10.2024 10:41
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Soyguncuların silahının tutukluk yapması kuyumcu ölümden kurtardı: O anlar kamerada

Tutukluluk yapan silahı aldıkları yere iade edip parasını alan soyguncular yakalandı

ANKARA - Ankara'da iki kişi, önceden gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına silahlı soygun gerçekleştirdi. Kuyumcunun, kendisine doğrultulan silahın tutukluk yapması nedeniyle ölümden kurtulduğu soygun anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Çankaya'daki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre iki şahıs, daha önce keşif yaptıkları kuyumcu dükkanına silahlı soygun gerçekleştirdi. O esnada soygunculardan biri, kendisine direnen kuyumcuya silahını doğrulttu. Tabancanın tutukluk yapması sonucu arbede bir süre daha devam ederken sayıca fazla olan soyguncular bir milyon lira değerinde altın çaldı.

Arabasını zorla gasp ettiler

Darp ettikleri kuyumcunun arabasını da çalan soyguncular altınlarla birlikte kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 saatlik bir süre içerisinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler tarafından bulunan otomobili ve kaynak makinası içerisine gizlenmiş altınları da sahibine geri verildi.

Silahı aldıkları yere iade etmişler

Zanlıların, soygunda kullandıkları fakat tutukluk yapan tabancayı ise aldıkları yere iade ettikleri ve paralarını geri aldıkları öğrenildi. Operasyonda silah satıcısı şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı öğrenilirken, emniyette işlemleri devam eden 3 zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Soygun Silahı Tutukluk Yapınca Kuyumcu Kurtuldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Soygun Silahı Tutukluk Yapınca Kuyumcu Kurtuldu - Son Dakika

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