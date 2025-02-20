SpaceX'in Falcon-9 Roketi Kontrolsüz Düştü - Son Dakika
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SpaceX'in Falcon-9 Roketi Kontrolsüz Düştü

SpaceX\'in Falcon-9 Roketi Kontrolsüz Düştü

Elon Musk'ın SpaceX'ine ait Falcon-9 roketinin enkazı Polonya'ya kontrolsüz bir şekilde düştü.

20.02.2025 13:19
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ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Falcon-9 roketinin enkazı, kontrolsüz şekilde atmosfere girerek Polonya'ya düştü.

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Falcon-9 roketinin parçaları, kontrolsüz bir şekilde yeniden Dünya atmosferine girdi. Roket parçaları Polonya'ya düştü. Komorniki köyünde yaşayan Adam Borucki, deposunun arkasında 1.5 metreye 1 metre boyutlarında enkaz parçasına rastladı. Borucki polise ihbarda bulunurken, enkaz parçasının yapılan inceleme sonucu SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketine ait olduğu tespit edildi. Polonya Uzay Ajansı Polsa tarafından yapılan açıklamada, "Falcon 9 roketinin ikinci aşamasının kontrolsüz bir şekilde 19 Şubat yerel saatle 04.46 ile 04.48 arasında Polonya üzerinde yeniden atmosfere girdiği" belirtildi. Harvard Üniversitesinden Astrofizikçi Dr. Jonathan McDowell, "Roketin kontrollü bir şekilde Dünya atmosferine girmesi ve Pasifik Okyanusu'na düşmesi gerekiyordu. Ancak motor arızalandı. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Dünya'nın yörüngesinde döndüğünü gördük ve bugün kontrolsüz bir şekilde yeniden giriş yapmasını bekliyorduk, insanların gökyüzünde yandığını gördüğü şey buydu. Enkaz İngiltere'nin üzerinden geçti, ardından İskandinavya'nın bazı bölgelerinde ilerledi ve daha sonra da bazı kısımları Doğu Avrupa'ya düştü" ifadelerini kullandı.

Enkazın parçasının ait olduğu roketin, 1 Şubat'ta ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldığı öğrenildi. - POZNAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa SpaceX'in Falcon-9 Roketi Kontrolsüz Düştü - Son Dakika

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