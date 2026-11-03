SPK ve BDDK eski yetkililerinin de aralarında bulunduğu 6 kişiye gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında, aralarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bünyesinde görev yapmış isimlerin de bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında SPK eski Kurul Başkan Vekili Enver Usca, SPK eski Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, SPK eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, SPK eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, soruşturma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.