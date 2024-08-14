Sportif Amaçlı Dalış Yapan Dalgıçlar Su Altında Ceset Buldu - Son Dakika
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Sportif Amaçlı Dalış Yapan Dalgıçlar Su Altında Ceset Buldu

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Antalya'da sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar su altında bir ceset buldu. Cesedin 22 yaşındaki bir gence ait olduğu tespit edildi ve ceset morga kaldırıldı. Ölüm nedeni araştırılıyor.

14.08.2024 15:52
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Sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar su altında ceset buldu

Dalgıçların polise haber vermesi ile sudan çıkartılan cesedin 22 yaşındaki bir gence ait olduğu tespit edildi

Gencin cesedi kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere morga kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar su altında ceset buldu. Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sualtından cansız bedeni çıkartılan şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahil bandında bulunan falezlerde meydana geldi. Sportif amaçlı dalış yapan iki dalgıç, falezlerin alt kısmında su altında kayalara takılmış vaziyette bir şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Hemen su yüzeyine çıkan ve falezlerin üst kısmında bulunan işletmedeki vatandaşlara seslenen dalgıçlar 112'yi aramalarını istedi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri geldi.

Üzerinde kıyafetleri ile bulundu

Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar tarafından su altından çıkartılarak tekneye alınan şahsın cansız bedeni Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Üzerinde kıyafetleri olduğu görülen şahsın yapılan üst aramasında Ahmet Göçer'e ait kimlik çıktı. Yaklaşık 12 saattir su altında olduğu değerlendirilen Göçer'in cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sportif Amaçlı Dalış Yapan Dalgıçlar Su Altında Ceset Buldu - Son Dakika

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