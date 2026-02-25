Sri Lanka'da Eski İstihbarat Başkanı Gözaltında

Sri Lanka'da 2019 yılında düzenlenen ve 279 kişinin öldüğü bombalı saldırılar ile ilgili eski İstihbarat Başkanı Suresh Sallay gözaltına alındı.

Sri Lanka'da Nisan 2019'da Paskalya Bayramı sırasında 3 kilise ve 3 otele düzenlenen ve 279 kişinin öldüğü bombalı saldırılar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sri Lanka Ceza Soruşturma Departmanı, bombalı saldırılarla bağlantısı olduğu iddiası ile eski İstihbarat Başkanı Suresh Sallay'ı gözaltına aldı.

Polis, Sallay'ın Sri Lanka Terörle Mücadele Yasası (PTA) uyarınca sorgulanmak üzere başkent Colombo'da gözaltına alındığını aktararak, "Ceza Soruşturma Departmanı'ndan belirli suçlamalarla ilgili talimatları bekliyoruz. Paskalya saldırıları ile bağlantılı olarak gözaltına alındı ve mahkemeye çıkarılacak" dedi.

Saldırıların ardından Sallay'ın bombacılarla bağlantısı olduğu ve 2019 başkanlık seçimlerini Gotabaya Rajapaksa'nın lehine çevirmek amacıyla saldırıların gerçekleşmesine izin verdiği iddia edilmişti. Sallay ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Sri Lanka'da 2024 yılında göreve gelen Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, suçluları yargılama sözü vermişti.

Sri Lanka'da düzenlenen saldırılarda 279 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 500 kişi de yaralanmıştı. - COLOMBO