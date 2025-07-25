Stratonikia\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla Stratonikia Antik kenti içinde de etkili olan zirai alan yangını ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları yoğun müdahale ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskihisar Mahallesi'nde Stratonikia Antik Kenti'ne yakın bölgedeki zirai alanda yangın çıktı. Yangın karayolu yakınındaki ağaçlık alana sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan alevlere müdahaleye başladı.

Yangın antik kente sıçradı

Alevler Stratonikia Antik Kenti içerisindeki zirai alanda da etkili oldu. Bölgeye sevk edilen hava ve kara araçları ile alevlere yoğun bir müdahale başladı. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın nedeniyle Milas- Yatağan karayolunda da araç trafiği kontrollü olarak sağlandı. - MUĞLA