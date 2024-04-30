Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kastamonu'da su faturası nedeniyle tartıştığı köy muhtarını silahla vurarak öldüren şahıs, jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Olayın ardından kaçan şahsın daha önce de cinayet suçundan sabıka kaydı olduğu belirtildi.

30.04.2024 20:59
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Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

KASTAMONU - Kastamonu'da su faturası için tartıştığı köy muhtarını silahla vurarak öldüren şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 28 Nisan tarihinde Kastamonu Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzyaka köyü Muhtarı Mehmet Başoğlu, iddiaya göre mahalledeki evlerden su faturası ücretlerini toplamak istedi. 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet D. su parasını ödemeyeceğini söyleyince Mehmet D. ve Başoğlu arasında telefonda tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan bir vatandaşın evine gitti. Bu sırada Mehmet D., Başoğlu'nun bulunduğu evin önüne gelerek pompalı tüfekle ateş açtı. Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği muhtar olay yerinde hayatını kaybetti.

Yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Olayın ardından kaçan şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kastamonu Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan Mehmet D., yapılan sağlık kontrolünün ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen cinayet zanlısının, daha önce de 'cinayet' suçundan sabıka kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Su faturası için tartıştığı köy muhtarını öldüren şahıs adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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