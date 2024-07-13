Su kanalına düşerek hayatını kaybeden baba ve oğlunun isimleri belirlendi - Son Dakika
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Su kanalına düşerek hayatını kaybeden baba ve oğlunun isimleri belirlendi

Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin su kanalına uçması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlunun isimleri belirlendi. Baba Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Muhammet Korkmaz ise sağ olarak kurtarıldı. Kazada hayatını kaybeden Bilal Korkmaz'ın sakat olan iki çocuğunu komşusundan emanet aldığı otomobil ile hastaneye götürdüğü sırada kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.07.2024 18:44
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Su kanalına düşerek hayatını kaybeden baba ve oğlunun isimleri belirlendi

Sakat iki çocuğunu emanet otomobille hastaneye götürürken kaza yaptı

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin su kanalına uçması sonucu hayatını kaybeden baba ve oğlunun isimleri belirlendi.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 05.25 sularında Van-Edremit karayolu üzerinde meydana geldi. Gevaş istikametinden Van merkeze seyir halinde olan Bilal Korkmaz yönetimindeki 65 LE 049 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı Hidroelektrik Kanalına düştü. Sosyal tesislerdeki güvenlik görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis, Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van Emniyet Müdürlüğü ile Van İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı su altı ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, dalgıç polisler, suya girerek otomobilin içerisinde bulunan baba ve iki oğlunu sudan çıkardı. Baba Bilal Korkmaz ve oğlu Ömer Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, diğer oğlu Muhammet Korkmaz ise sağ olarak kurtarılarak ambulansla Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Bilal Korkmaz'ın sakat olan iki çocuğunu komşusundan emanet aldığı otomobil ile hastaneye götürdüğü sırada kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Su kanalına düşerek hayatını kaybeden baba ve oğlunun isimleri belirlendi - Son Dakika

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