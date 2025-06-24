Su Kuyuya Düşen Koyun Kurtarıldı

Kuyuya düşen koyunu kurtardılar

ERZURUM - Erzurum'da itfaiye ekipleri su kuyusuna düşen koyunu kurtararak sahibine teslim etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler ihbar üzerine su kuyusuna düşen koyunu kurtarmak için harekete geçti. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Palandöken ilçesi Maksut Efendi Mahallesi'nde su deposuna düşen küçükbaş hayvan merkez itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi" denildi.